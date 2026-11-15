فعالان حوزه سلامت و انجمن بیماران کلیوی چهارمحال و بختیاری ، خواستار توجه فوری مسئولان برای راه‌اندازی بخش تخصصی پیوند کلیه در استان شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در حالی که تعداد بیماران نیازمند پیوند کلیه در استان به ۷۵۰ نفر رسیده است، فعالان حوزه سلامت و انجمن بیماران کلیوی، خواستار توجه فوری مسئولان برای راه‌اندازی بخش تخصصی پیوند کلیه در استان شده‌اند.

مدیرنمایندگی انجمن حمایت از بیماران کلیوی گفت: از خیرین و فعالان حوزه سلامت درخواست شده است تا با همکاری نزدیک با «انجمن بیماران کلیوی»، در مسیر تجهیز و حمایت از این بخش حیاتی مشارکت کنند.

نافیان افزود: راه‌اندازی این بخش نه تنها بار اقتصادی و روانی را از دوش بیماران و خانواده‌هایشان برمی‌دارد، بلکه گامی بزرگ در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه در استان خواهد بود.