به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، با اشاره به شعار سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» گفت: نمایشگاه کتاب باغ غدیر اصفهان هم‌زمان با سی و چهارمین دوره هفته کتاب کشور، از ۲۳ آبان فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۳۰ آبان میزبان بازدید علاقه‌مندان است.

سید مهدی سیدین‌نیا افزود: این نمایشگاه با عرضه بیش از ۵ هزار عنوان کتاب و تخفیف ۲۰ درصدی، میزبان علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «کتاب و موکب» در این هفته گفت: در این طرح از ظرفیت موکب‌های تجمعات شبانه مردم برای معرفی کتاب و ترویج مطالعه استفاده می‌شود تا فضا‌های مردمی و مذهبی نیز به محلی برای آشنایی شهروندان با کتاب تبدیل شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، مناطق کمتر برخوردار را از اولویت‌های برنامه‌های امسال دانست و افزود: مناطق شرقی اصفهان و شهر‌ها و بخش‌های شهرستان اصفهان که از زیرساخت‌های فرهنگی کمتری برخوردارند، در اولویت قرار دارند و نیاز‌های مطالعاتی کودکان و نوجوانان این مناطق با همکاری آموزش‌وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیگیری می‌شود.

سیدین‌نیا از برنامه‌ریزی برای تأمین و اهدای کتاب و اجرای فعالیت‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان محروم و آسیب‌دیده خبر داد و گفت: تقویت امید، نشاط اجتماعی و تاب‌آوری این گروه از اهداف برنامه‌هاست؛ همچنین دیدار و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص، از جمله کودکان مبتلا به سرطان، پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای تأمین کتاب و تجهیز کتابخانه‌های کوچک در مدارس، مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری از ظرفیت مؤسسه‌های فرهنگی و خیران استفاده می‌شود تا دسترسی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها به منابع مطالعاتی آسان‌تر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فعالان حوزه نشر اشاره کرد و افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های چاپ را از مهم‌ترین چالش‌های ناشران و کتاب‌فروشان دانست.

سیدین‌نیا گفت: بازدید از کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌های استان در برنامه‌های هفته کتاب قرار دارد و این فرصت می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت فعالان حوزه نشر و بررسی مشکلات اقتصادی آنان را فراهم کند؛ مسائل مطرح‌شده نیز برای پیگیری به مسئولان استانی منتقل خواهد شد.