به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۴۰ آمده است: براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با ورود امواج بارشی، رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد از فردا دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۲۵) آغاز می شود.

مخاطره رگبار باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف)، مه گرفتگی و تندباد لحظه‌ای تا سه شنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۸/۲۶) در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها، احتمال برخورد صاعقه، احتمال کاهش دید و لغزندگی در محور‌های مواصلاتی به سبب بارش برف، احتمال آسیب به سازه‌های سبک وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران – خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی – پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای – احتمال خسارت به سازه‌های موقت و بنا‌های نیمه کاره در اثر تندباد لحظه‌ای و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.