محمدحسین بابایی افزود: با تأکید بر ممنوعی بودن قانونی کشت گیاهان مخدر، نسبت به پیامدهای حقوقی و قضایی این اقدام هشدار داد و بر ضرورت آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران برای پیشگیری از ورود آنان به فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا هم با اشاره به پیامدهای مخرب کشت گیاهان ممنوعه بیان کرد: گسترش این نوع کشت علاوه بر نابودی پوشش گیاهی بومی، تخریب مراتع و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی،خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد می کند.

محمد درویشی با اشاره به اهمیت هدایت بهره‌برداران به سمت فعالیت‌های اقتصادی سازگار با منابع طبیعی افزود: کشت گونه‌هایی مانند موسیر و زعفران به علت صرفه اقتصادی و نیاز آبی کمتر، از گزینه‌های جایگزین مناسب برای توسعه کشت‌های قانونی است و باید به‌جای گیاهان ممنوعه ترویج شوند.

سرهنگ طاهری، جانشین فرمانده انتظامی ازنا هم گزارشی از برنامه های پیشگیرانه انجام‌شده در این شهرستان برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه ارائه کرد.