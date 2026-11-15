به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان با گرامیداشت هفته آزمایشگاه، این هفته را فرصتی برای تقویت روحیه پرسشگری، ترویج فرهنگ پژوهش و پیوند آموخته‌های کلاس درس با تجربه‌های عملی دانست و با اشاره به گزارش عملکرد ۴۲ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی استان گفت: در این هفته، ۱۵۲ نوبت کلاس و کارگاه آموزشی برای بیش از ۶ هزار و ۴۳۸ دانش آموز دختر و پسر دوره‌های ابتدایی و متوسطه برگزار شد.

حامد عجبی افزود: اجرای پویش ملی «خانه‌تکانی آزمایشگاه‌ها» در مدارس متوسطه اول و دوم، برگزاری کارگاه‌های تخصصی فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و زمین‌شناسی، بازدید‌های علمی و برنامه‌های اردویی از جمله برنامه‌هایی بود که متناسب با روزشمار هفته آزمایشگاه اجرا شد، همچنین ۱۲ پژوهش‌سرا برای تعمیر و بهسازی وسایل آزمایشگاهی و تکمیل تجهیزات خود اقدام کردند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های آزمایشگاهی در مدارس روستایی و عشایری گفت: ۲۷ نفر از کارشناسان و عوامل اجرایی پژوهش‌سرا‌ها با حضور در این مدارس، به حدود ۲۵۰ دانش‌آموز در حوزه‌های فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی آموزش و خدمات آزمایشگاهی ارائه کردند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از مدیران، کارشناسان، مربیان و عوامل اجرایی پژوهش‌سرا‌ها قدردانی کرد و توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی را زمینه‌ساز پرورش پرسشگری، خلاقیت و مهارت حل مسئله در دانش‌آموزان دانست.