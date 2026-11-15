به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: امسال دو طرح ملی در حوزه امور عشایر پیرانشهر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که اجرای آن می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات عشایر این شهرستان کمک کند.

جعفر پورمختار افزود: طرح‌های ملی معرفی‌شده در فهرست طرح‌های نشان دار، شامل دو طرح در حوزه امور عشایر از جمله تامین آب شرب پیرکانی و گرده‌سور و احداث پل ایل‌راه لیک بین در شهرستان پیرانشهر است.

وی اضافه کرد: برای هر یک از این طرح‌ها ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی یادآوری کرد: این طرح‌ها که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند با هدف توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه عشایری و بهبود شرایط زندگی و دسترسی ساکنان مناطق عشایری اجرا می‌شوند.پورمختار خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، فرصت را برای صاحبان مشاغل فراهم می‌کند تا با انتخاب طرح‌های مورد نظر خود، در تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های عمرانی و زیرساختی مشارکت مستقیم داشته باشند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مشارکت مؤدیان در این طرح، علاوه بر افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، زمینه هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند.