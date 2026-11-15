شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هدف رفع موانع تأمین زمین برای ساخت مسکن در چهارمحال و بختیاری، اداره کل راه و شهرسازی این استان را به تدوین نقشه اجرایی تأمین اراضی موردنیاز شهر‌های استان در مهلت ۴۰ روزه مکلف کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تسریع در تأمین زمین و رفع محدودیت‌های پیش‌روی اجرای نهضت ملی مسکن، محور تصمیم‌های تازه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره استان چهارمحال و بختیاری است.

در نشست ۲۷ مهر این شورا، موضوع مکان‌یابی و احداث شهرک مسکونی آلونی در شهرستان خان‌میرزا و اراضی پیشنهادی خارج از محدوده این شهر بررسی شد.

در بخش نخست تصمیم‌گیری، به دلیل ابهامات کارشناسی درباره وضعیت زمین‌های پیشنهادی، بر دریافت پاسخ‌های روشن از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تأکید شد.

احتمال قرارگیری این اراضی در پهنه‌های مستعد فرونشست زمین یا حریم تالاب‌های مصوب، از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی در این بخش است.

همچنین مقرر شد نظر سازمان مدیریت بحران کشور درباره الزامات ایمنی و راهکارهای کاهش خطر، حداکثر ظرف یک هفته دریافت و به کمیته فنی شماره پنج شورا ارائه شود.

در بخش دیگری از مصوبه، شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی چهارمحال و بختیاری به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر روند تأمین اراضی مسکونی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران، باید ظرف ۴۰ روز برنامه اجرایی تأمین زمین را آماده کند.

این برنامه با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود، ساماندهی روند تخصیص اراضی و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های مسکن در شهرهای استان تدوین می‌شود.

برنامه یادشده پس از تهیه، مبنای اقدامات اجرایی نهضت ملی مسکن در شهرهای چهارمحال و بختیاری قرار خواهد گرفت.