هیئت انتخاب هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با حضور هشت هنرمند و فعال حوزه موسیقی، آثار و گروه‌های متقاضی شرکت در این رویداد را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمابه نقل از پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، صلاح‌الدین خضری، محمدابراهیم عالمی، عزیز تنها، ایمران حیدری، مرتضی گودرزی، احسان عبدی‌پور، مرتضی کریمی و فاروق رحمانی اعضای هیات انتخاب هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را تشکیل می‌دهند.

جلسه هیات انتخاب هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در محل انجمن موسیقی ایران برگزار شد و اعضا احکام خود را از بابک رضائی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی با همکاری و همراهی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری کرمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، انجمن موسیقی ایران و انجمن موسیقی کرمان ۹ تا ۱۴ آذرماه به دبیری پیروز ارجمند در کرمان برگزار می‌شود.