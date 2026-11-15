به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی آیین سراسری افتتاح طرح رشد در کتابخانه حوزه علمیه الزهرا خواهران ارومیه برگزار شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران آذربایجان غربی با اعلام این خبر و با اشاره به این که در اجرای این طرح کتابخانه‌ها از حالت مخزن محور تبدیل به محل رفت و آمد بانوان فرهیخته شهر و استان می‌شود گفت: بانوان می‌توانند از کتاب‌ها استفاده کرده و این کتابخانه‌ها محل تضارب افکار و آرا مختلف باشند.

حجت الاسلام مجید یگانه پویا افزود: ۸۳ کتابخانه برتر از مجموع ۵۰۰ کتابخانه حوزه‌های علمیه در سراسر کشور انتخاب شده‌اند که یکی از این ۸۳ کتابخانه، کتابخانه مدرسه علمیه الزهرا ارومیه است.