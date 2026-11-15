به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از اجرای برنامه‌های و گفت: زنگ مطالعه، پویش‌های کتاب‌خوانی، نذر کتاب، برنامه‌های ادبی و نشست‌های تخصصی در مدارس استان از برنامه‌های این هفته است.

مرتضی شکری با اشاره به رسالت آموزش‌وپرورش در گسترش فرهنگ مطالعه ادامه داد: با توجه به وضعیت نامطلوب سرانه مطالعه، عادت‌دادن دانش‌آموزان به مطالعه روزانه ضرورت دارد و اجرای زنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در مدارس می‌تواند به نهادینه‌شدن این عادت کمک کند.

وی افزود: در این هفته خانواده‌ها و عموم مردم می‌توانند کتاب‌هایی را که مطالعه کرده‌اند و دیگر به آنها نیاز ندارند، به مدارس اهدا کنند.

رئیس اداره فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری پویش «یک کتاب، یک روایت» در این هفته گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در این ایام، یکی از کتاب‌های تقریظ‌شده به همت رهبر شهید را انتخاب کنند و به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بخوانند؛ سپس با الهام از محتوای کتاب، به تولید نماپاد بپردازند.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کتاب، معرفی کتاب‌های مناسب به دانش‌آموزان، عضویت در کتابخانه‌های عمومی، بازدید از کتابخانه‌های شهر، دیدار با نویسندگان و ناشران، اجرای برنامه‌های فرهنگی و ادبی، جشن کتاب، تجلیل از دانش‌آموزان مؤلف و فعالان حوزه کتاب در مدارس و برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسه‌های نقد و بررسی کتاب، از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در مدارس استان است.