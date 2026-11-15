استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های متنوع اقتصادی استان، تسهیل روند فعالیت سرمایه‌گذاران را از الزامات رونق اقتصادی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی، با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های متنوع اقتصادی استان، تسهیل روند فعالیت سرمایه‌گذاران را از الزامات رونق اقتصادی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی موانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی شد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال پایدار، بر لزوم هدایت ظرفیت‌های اقتصادی استان به سمت تولید، افزایش فرصت‌های شغلی و استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود تأکید کرد و پیگیری مستمر برنامه‌ها و مصوبات این کارگروه را ضروری دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی نیز بر نقش برنامه‌ریزی اصولی و تخصیص هدفمند منابع در تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال استان تأکید کرد.

رضا علی‌نژاد در این جلسه با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده صحیح از اعتبارات و منابع در دسترس را از عوامل مهم پیشبرد طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانست.

وی همچنین بر لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای، بررسی میزان پیشرفت برنامه‌های اشتغال‌زایی و نظارت بر روند اجرای طرح‌های اقتصادی تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری مستمر طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهتر از ظرفیت‌های استان، تقویت تولید و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال باشد.