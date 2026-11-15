به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری هفته استان خراسان شمالی در قالب رویداد ملی «ایران جان»، شبکه نمیش با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این استان، چهار فیلم سینمایی پخش می کند.

فیلم «کوک نغمه گمشده» به کارگردانی داریوش یاری دوشنبه ساعت ۹ پخش می‌شود.

هنرمندانی همچون کاوه خداشناس، مهدیه نساج، بدیع اله توکل و علی یزدانی در آن نقش آفرینی کرده‌اند.

این فیلم روایت زندگی زوجی جوان به نام سارا و امیر است. سارا قبلا یک بار بچه اش را سقط کرده و این برای این بار که باردار است، می‌تواند خطرناک باشد و پزشکش به او هشدار می‌دهد که مواظب خودش باشد. الهه خواهر امیر که نزدیک عروسی دخترش مهرنوش است با امیر تماس می‌گیرد و می‌گوید حال پدرشان خوب نیست و برای دیدن او به بجنورد بیایند. سارا از امیر می‌خواهد که به بجنورد و دیدن پدرش بروند ولی امیر به خاطر حال سارا و دغدغه‌های کاریش راضی نیست ولی بالاخره راهی سفر می‌شوند که ...

فیلم «الله مزار» به کارگردانی محمد باقری نیکو، سه شنبه ساعت ۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: بعد از ازدواج لانجان و لاله، جعفرقلی برادر لاله که با این ازدواج مخالف است با لانجان بنای ناسازگاری می‌گذارد. آنها عاقبت با هم درگیر می‌شوند و پس از این درگیری لانجان می‌میرد. همه جعفرقلی را مسبب مرگ لانجان می‌دانند و جعفرقلی به زندان می‌افتد و..

سحر سلیمانی، شرف النسا نیرومند، فرزاد رمضانی، سحر زحمتکش و رضا خدادادبیگی در فیلم «الله مزار» هنرنمایی کرده‌اند.

«دویدوخ» به کارگردانی سید مجتبی اسدی پور چهارشنبه ساعت ۹ پخش می شود. این فیلم داستانی از ترکمن‌های استان هراسان شمالی روایت می‌شود.

بهزاد رحیم خانی، مونا عبداللهی، رضا یزدانی و محمدعلی سلیمان تاش از بازیگران این فیلم هستند.

«آلتینای» به کارگردانی شاهین باباپور پنج شنبه ساعت ۱۳، پخش می‌شود.

این فیلم به دو موضوع اسب اصیل ترکمن و فرش دورو - به صورت داستانی با بازی حسین توشه، محسن آفتای سوار، محمد افشار و تعدادی از بازیگران خراسان شمالی، به تصویر در آمده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ایل ترکمن به اسبی علاقه خاصی دارند که جزو اسب‌های اصیل ترکمن است، شخصی به دزدی اسب روی می‌آورد و کشته می‌شود و.

رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی هویت، فرهنگ، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور، زمینه‌ای برای بازتاب گسترده‌تر داشته‌های مناطق مختلف ایران در رسانه ملی فراهم می‌کند. شبکه نمایش سیما نیز با پخش این آثار، در همراهی با این رویداد و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان خراسان شمالی مشارکت دارد.