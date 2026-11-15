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شبکه نمایش همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان»، ۴ فیلم سینمایی از دوشنبه تا پنج شنبه، ۲۵ تا ۲۸ آبان پخش می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری هفته استان خراسان شمالی در قالب رویداد ملی «ایران جان»، شبکه نمیش با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری این استان، چهار فیلم سینمایی پخش می کند.
فیلم «کوک نغمه گمشده» به کارگردانی داریوش یاری دوشنبه ساعت ۹ پخش میشود.
هنرمندانی همچون کاوه خداشناس، مهدیه نساج، بدیع اله توکل و علی یزدانی در آن نقش آفرینی کردهاند.
این فیلم روایت زندگی زوجی جوان به نام سارا و امیر است. سارا قبلا یک بار بچه اش را سقط کرده و این برای این بار که باردار است، میتواند خطرناک باشد و پزشکش به او هشدار میدهد که مواظب خودش باشد. الهه خواهر امیر که نزدیک عروسی دخترش مهرنوش است با امیر تماس میگیرد و میگوید حال پدرشان خوب نیست و برای دیدن او به بجنورد بیایند. سارا از امیر میخواهد که به بجنورد و دیدن پدرش بروند ولی امیر به خاطر حال سارا و دغدغههای کاریش راضی نیست ولی بالاخره راهی سفر میشوند که ...
فیلم «الله مزار» به کارگردانی محمد باقری نیکو، سه شنبه ساعت ۹ تماشایی میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: بعد از ازدواج لانجان و لاله، جعفرقلی برادر لاله که با این ازدواج مخالف است با لانجان بنای ناسازگاری میگذارد. آنها عاقبت با هم درگیر میشوند و پس از این درگیری لانجان میمیرد. همه جعفرقلی را مسبب مرگ لانجان میدانند و جعفرقلی به زندان میافتد و..
سحر سلیمانی، شرف النسا نیرومند، فرزاد رمضانی، سحر زحمتکش و رضا خدادادبیگی در فیلم «الله مزار» هنرنمایی کردهاند.
«دویدوخ» به کارگردانی سید مجتبی اسدی پور چهارشنبه ساعت ۹ پخش می شود. این فیلم داستانی از ترکمنهای استان هراسان شمالی روایت میشود.
بهزاد رحیم خانی، مونا عبداللهی، رضا یزدانی و محمدعلی سلیمان تاش از بازیگران این فیلم هستند.
«آلتینای» به کارگردانی شاهین باباپور پنج شنبه ساعت ۱۳، پخش میشود.
این فیلم به دو موضوع اسب اصیل ترکمن و فرش دورو - به صورت داستانی با بازی حسین توشه، محسن آفتای سوار، محمد افشار و تعدادی از بازیگران خراسان شمالی، به تصویر در آمده است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ایل ترکمن به اسبی علاقه خاصی دارند که جزو اسبهای اصیل ترکمن است، شخصی به دزدی اسب روی میآورد و کشته میشود و.
رویداد ملی «ایران جان» با هدف معرفی هویت، فرهنگ، ظرفیتها و توانمندیهای استانهای کشور، زمینهای برای بازتاب گستردهتر داشتههای مناطق مختلف ایران در رسانه ملی فراهم میکند. شبکه نمایش سیما نیز با پخش این آثار، در همراهی با این رویداد و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان خراسان شمالی مشارکت دارد.