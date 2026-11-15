به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان، گفت: در این مدت ۲۷ میلیون و ۹۳۱ هزار تن کالا از این استان به مقصد‌های مختلف جابه‌جا شده درحالی‌که در ۶ماهه ابتدایی سال گذشته این رقم ۲۶ میلیون و ۹۱۶ هزار تن بوده است.

محسن مقدسی عمده محصولات جابه‌جا شده را کالا‌های فلزی، ترکیبات نفتی و شیمیایی، ساختمانی، سیمان، معدنی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، پوشاک و منسوجات دانست و افزود: در این مدت بیش از یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۲۹ برگ بارنامه نیز در استان صادر شده است.

وی گفت: در مدت مشابه سال گذشته نیز یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۸۱۴ برگ بارنامه در استان صادر شده بود که در سال گذشته بیش از یک درصد رشد را نشان می‌دهد.

رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان همچنین از جابه‌جایی ۶ میلیون و ۲۲۷ هزار تن کالا در شهرستان شاهین‌شهر و میمه، ۵ میلیون و ۲۷۲ هزار تن کالا در شهرستان مبارکه، ۴ میلیون و ۷۸۹ هزار تن کالا در شهرستان اصفهان، ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تن کالا در شهرستان برخوار، یک میلیون و ۱۹۴ هزار تن کالا در شهرستان فلاورجان، یک میلیون و ۱۱۷هزار تن کالا در شهرستان کاشان و بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار تن کالا در شهرستان خمینی‌شهر خبر داد.

وی با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی جابه‌جایی کالا را در شهرستان شاهین‌شهر و میمه افزود: در مدت مشابه گذشته حجم کالای جابه‌جا شده از این شهرستان ۴ میلیون و ۲۴۱ هزار تن بوده که امسال این رقم به ۶ میلیون و ۲۲۷ هزار تن افزایش یافته است.

مقدسی با بیان اینکه در این مدت افزایش ۴۷ درصدی را در صدور برگ بارنامه در شهرستان شاهین‌شهر و میمه شاهد بودیم، ادامه داد: در شهرستان برخوار نیز صدور برگ بارنامه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه ۵۶۰ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند، افزود: ۷ باب پایانه با ۴۳ هزار و ۲۹۲ ناوگان کالا در استان در حال فعالیت هستند.

وی گفت: همچنین ۴۸ هزار و ۴۱ نفر راننده در حوزه حمل‌ونقل کالای استان اصفهان در حال خدمات‌رسانی به مردم و صاحبان کالا هستند.