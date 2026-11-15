به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیزدهمین نمایشگاه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در یزد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تسهیل دسترسی شهروندان به منابع مکتوب، فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه ۱۷ هزار عنوان کتاب در شمارگان حدود ۱۰۰ هزار جلد، در حوزه‌های مختلف از جمله تاریخ، رمان، روان‌شناسی، دین، ادبیات، کودک و نوجوان و دفاع مقدس عرضه شده است. همچنین در برخی غرفه‌ها کتاب‌های کمک‌درسی نیز در دسترس دانش‌آموزان قرار دارد.

تخفیف اولیه نمایشگاه ۳۰ درصد بود که با اختصاص ۱۰ درصد تخفیف از سوی استاندار یزد در آیین آغاز به کار نمایشگاه، میزان تخفیف به ۴۰ درصد افزایش یافت. از این میزان، حدود ۳۰ درصد از محل یارانه استان یزد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۰ درصد نیز از سوی ناشران تأمین می‌شود.

همچنین در این نمایشگاه، علاقه‌مندان پس از انتخاب کتاب‌های موردنظر خود، هزینه را در صندوق نمایشگاه به‌صورت الکترونیکی و با ارائه کد ملی پرداخت می‌کنند و تخفیف به‌طور مستقیم برای آنان اعمال می‌شود؛ بنابراین دیگر نیازی به مراجعه به بانک، دریافت بن و طی مراحل متعدد خرید نیست.

نمایشگاه هفته کتاب یزد تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در محل شهرک نمایشگاه‌های بین المللی استان یزد پذیرای علاقه‌مندان و شهروندان خواهد بود.

عکاس :عارفه آدرسی