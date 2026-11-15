نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی شنا بانوان نابینا و کم‌بینای کشور با حضور ۱۱۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور، پنجشنبه و جمعه آینده در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسابقات قهرمانی شنای بانوان نابینا و کم‌بینای کشور در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان، روز‌های ۵ و ۶ آذرماه در مجموعه آبی باران مشهد برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات اعلام شده، ۱۱۰ بانوان از ۱۰ استان مختلف کشور در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت. این رقابت‌ها در تمامی ماده‌های شنا برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، ارتقای سطح آمادگی و توانمندی ورزشکاران این رشته در سطح ملی است.