به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان با هدف تامین بخشی از برق مورد نیاز، و افزایش سرانه درآمد خانواده و همچنین کاهش وابستگی به برق عمومی ودر نهایت کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق، نیروگاه‌های کوچک مقیاس از طریق نصب صفحات خورشیدی روی پشت بام تعدادی منزل مسکونی در نهاوند اجراشده است.

این طرح در مرحله اول برای خانواده زیر پوشش و مددجویان کمیته امداد انجام شده است.

به گفته امین یوسفونذ مدیر کمیته امداد نهاوند تاکنون این طرح برای ۳۰ خانواده اجراشده وقرارهست برای ۱۰۵ خانواده دیگر هم راه‌اندازی شود.

مهدی سخایی مدیر امور برق نهاوند نیزگفت: این طرح نقش موثری در جلوگیری از مصرف بی رویه برق دارد.

وی گفت: تا پایان سال تعداد خانوار‌های که اقدام به راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس میکنندبه ۷۰ خانواده می‌رسد.

سخایی افزود: خانواد‌ها به هر میزان که از این طریق برق تولید کنند برق تولید شده فورا طی قراردادی از آنها خریداری و به شبکه توزیع متصل میشود.