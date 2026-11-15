با بهره‌برداری از دو طرح ارتباطی در شهرستان درمیان با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال، سایت جدید روستای گیت و ارتقاء سایت روستای قیک سُفلی اجرایی شد.

اتصال ۱۶۱ خانوار روستایی در خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت

اتصال ۱۶۱ خانوار روستایی در خراسان جنوبی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: در مجموع بیش از ۱۶۱ خانوار این دو روستا به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شدند.

بهی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و اجرای طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو طرح ارتباطی اپراتور همراه اول در شهرستان درمیان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به جزئیات این طرح‌ها گفت: در این رابطه، سایت جدید همراه اول روستای گیت شهرستان درمیان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و با پوشش جمعیت بیش از ۱۲۰ خانوار راه‌اندازی شد.

بهی افزود: همچنین در ادامه توسعه ارتباطات روستایی شهرستان درمیان، سایت همراه اول روستای قیک سفلی با جمعیت بیش از ۴۱ خانوار ارتقاء یافت که برای اجرای این طرح نیز ۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.