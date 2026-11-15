استاندار کرمانشاه گفت: خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم و تبعیت از ولایت فقیه، از مهم‌ترین پیام‌ها و شاخص‌های فرهنگ شهادت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام در شرکت برق منطقه‌ای غرب گفت: شهدا عزیزترین دارایی خود، یعنی جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند و برای دفاع از وطن، سرزمین، ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعتقادات دینی خود تقدیم کردند و این اوج غیرت، تعصب و باور دینی است.

استاندار کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان و شهدای برجسته کشور از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان شهید گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور و جایگاهی که ایران اسلامی در معادلات منطقه‌ای و جهانی به دست آورده، حاصل خون پاک شهدا و ایستادگی و جانفشانی آنان است.

وی فرهنگ ایثار و شهادت را عامل ماندگاری و اقتدار جامعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که این فرهنگ در جامعه زنده باشد، کشور در برابر آسیب‌ها و تهدید‌ها مصون خواهد ماند؛ اما اگر از این فرهنگ غفلت کنیم، هم در عرصه دنیوی متضرر خواهیم شد و هم از سعادت اخروی فاصله خواهیم گرفت.