به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بنابر این فراخوان ، آثار این جشنواره در بخش های شعر بزرگسال (شامل شعر کلاسیک، شعر نو و شعر محاوره)، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر (شامل پژوهش‌های حوزه شعر) ارزیابی می شود.

آثار ارسالی به این جشنواره باید در سال 1404 منتشر شده باشد.

همچنین طبق این فراخوان ، کتابهایی که تالیفی ، به زبان فارسی و به صورت مجموعه شعری مستقل باشند داوری خواهند شد .

مهلت دریافت آثار از امروز تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

برگزیدگان بیست ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در زمستان سال ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه معرفی می‌شوند .

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی fajr.ketab.ir مراجعه کنند .

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در سال ۱۳۸۵ برگزار شد.