بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا روز سه‌شنبه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد نیز در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت:همچنین، در این بازه زمانی، روند افزایشی در دمای هوا انتظار می‌رود.

با این حال، هواشناسی هشدار داد که از روز چهارشنبه و پنج‌شنبه، با ورود توده‌های ابر، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق در برخی از مناطق استان وجود دارد.

به شهروندان توصیه می‌شود در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه هنگام تردد در مناطق مرتفع یا حین رعد و برق، احتیاط لازم را به عمل آورند.