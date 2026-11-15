به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی، کارشناس اداره‌کل هواشناسی بدین شرح است: بر اساس، بررسی‌ها با عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود. هر چند عبور این امواج ناپایدار موجب بارش قابل ملاحظه‌ای در استان نخواهد شد، اما احتمال برخی بارش‌های پراکنده در برخی مناطق شمالی استان طی روز‌های آتی دور از انتظار نیست.

همچنین از اواخر وقت امشب به تدریج از شدت پایداری هوا کاسته خواهد شد و از ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی تا حدودی کاسته خواهد شد، هرچند همچنان احتمال تجمع موقت آلاینده‌ها در برخی ساعات در شهر‌های پرجمعیت و مناطق صنعتی استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا تا صبح فردا دوشنبه روند افزایشی خواهد داشت، اما پس از آن دمای هوا مقداری کاهش خواهد یافت.