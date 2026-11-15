شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۳۴ درصدی و افزایش ۱۱۱ هزار و ۵۸۴ واحدی به ۸ میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱.۴۸ درصدی و افزایش ۳۴ هزار و ۸۶۷ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۵ هزارو ۵۰۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۹ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۶ درصد بازار معادل حدود ۸۳۰ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.