معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سی‌وسومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران را فرصتی برای شنیدن صدا‌های تازه، پیوند تجربه استادان با خلاقیت جوانان و تقویت گفت‌وگوی فرهنگی دانست و تأکید کرد: کشف استعداد‌های جوان تنها آغاز راه است و باید با فراهم‌کردن فرصت‌های برابر، آموزش باکیفیت و ایجاد مسیر حضور حرفه‌ای، از آنان حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون امور هنری در پیامی به سی‌وسومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، جوانی را نیرویی برای دیدن دوباره جهان، کشف افق‌های تازه و ساختن آینده‌ای متفاوت توصیف کرد.

وی با اشاره به نقش هنر در بازآفرینی جهان افزود: حضور هنرمندان جوان در این جشنواره، فرصتی ارزشمند برای هنر معاصر کشور است؛ فرصتی برای شنیدن صداهای تازه، دیدن نگاه‌های متفاوت و آشنایی با نسلی که می‌خواهد جهان پیرامون خود را با زبان خلاقیت و زیبایی روایت کند.

معاون امور هنری تأکید کرد: هنرمند تنها بازنمایی‌کننده جهان موجود نیست، بلکه می‌تواند امکان‌های تازه‌ای برای دیدن، اندیشیدن و زیستن پیش روی جامعه بگشاید. هنر با گشودن افق‌های تازه، تقویت گفت‌وگو و ایجاد درک متقابل، در شکل‌گیری امید جمعی و انسجام اجتماعی نقشی بنیادین دارد.

شفیعی، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را فراتر از محل نمایش و داوری آثار دانست و گفت: این جشنواره عرصه‌ای برای تجربه، آموختن و گفت‌وگوی زنده میان نسل‌هاست؛ جایی که تجربه استادان با جسارت و خلاقیت جوانان پیوند می‌خورد و سنت و نوآوری در کنار یکدیگر آینده هنر ایران را شکل می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان افزود: کشف استعدادها تنها آغاز راه است و آنچه اهمیت دارد، حمایت مستمر، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر، آموزش باکیفیت و ایجاد مسیرهای روشن برای حضور حرفه‌ای آنان در زیست‌بوم هنر کشور است.

معاون امور هنری همچنین میزبانی کرمانشاه را دارای اهمیت دانست و اظهار کرد: پیشینه غنی فرهنگی و هنری و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی این استان، بر اهمیت جشنواره افزوده است. این رویداد فرصتی برای دیدار دوباره ایران در آینه تنوع فرهنگی آن به شمار می‌رود و هنر می‌تواند تفاوت‌ها را به گفت‌وگو و همدلی و پیوندهای اجتماعی را به سرمایه‌ای برای همبستگی ملی تبدیل کند.

شفیعی در پایان از استاندار کرمانشاه، مدیران و دست‌اندرکاران استانی، بنیاد ملی نخبگان، شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو، جهاد دانشگاهی، ستاد برگزاری جشنواره و استادان و هنرمندان همراه این رویداد قدردانی کرد.