



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فضل‌الله اکبری با اشاره به آخرین وضعیت تأمین و توزیع سوخت در استان فارس اظهار کرد: فارس پس از تهران دومین استان پرمصرف بنزین کشور است و با وجود اینکه حداکثر ۲۰ درصد نیاز استان از پالایشگاه شیراز تأمین می‌شود، مابقی بنزین مورد نیاز از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و نفتکش‌ها از استان‌های همجوار وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی پالایشگاه شیراز خللی در روند تأمین سوخت استان ایجاد نکرده است، افزود: ذخایر سوخت فارس در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حتی در صورت توقف ورود سوخت جدید، ذخایر موجود پاسخگوی نیاز استان برای پنج تا هفت روز خواهد بود.



مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با اشاره به متوسط مصرف روزانه حدود ۹ میلیون لیتر بنزین در استان گفت: این میزان سوخت از طریق ۳۳۰ جایگاه و حدود سه‌هزار نازل در سطح استان عرضه می‌شود.

اکبری ادامه داد: پنجشنبه هفته گذشته با توجه به شرایط ایجادشده، حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در استان توزیع شد که این میزان حدود ۲۰ درصد بیشتر از متوسط مصرف روزانه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت صف‌های سوخت افزود: تعداد تراکنش‌های روزانه کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ۲۵۵ به ۳۰۰ تراکنش افزایش یافته و تعداد کارت‌های اضطراری نیز از حدود ۷۰۰ کارت به یک‌هزار و ۵۵۰ کارت رسیده است.



اکبری با بیان اینکه برای تسهیل سوخت‌گیری شهروندان سقف استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها افزایش یافته است، تصریح کرد: سقف سوخت‌گیری با این کارت‌ها از ۲۰ لیتر به ۳۰ لیتر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در شهر شیراز تقریباً به ازای هر نازل یک کارت اضطراری و در برخی شهرستان‌ها نیز به ازای هر دو تا سه نازل یک کارت سوخت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر تعداد کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها محدودیتی وجود ندارد.



مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس با تأکید بر اینکه مردم نباید درباره تأمین سوخت مورد نیاز خود نگرانی داشته باشند، گفت: در حال حاضر هیچ طرح جدیدی برای تغییر نحوه عرضه سوخت در استان فارس در دستور کار نیست.

اکبری افزود: در صورت تصمیم‌گیری برای اجرای هرگونه طرح جدید، موضوع ابتدا در شورای تأمین استان و با حضور استاندار و مسئولان امنیتی، انتظامی و سیاسی بررسی می‌شود و اطلاع‌رسانی لازم نیز پیش از اجرا به مردم انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: بازخوردهای مردمی در اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و هدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت شهروندان است.