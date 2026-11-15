به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم رونمایی از کتاب عیسای مأیوس با حضور آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از شخصیت‌های حوزوی و فرهنگی، به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیت چندوجهی علامه طباطبایی پرداخته شد.

آیت‌الله محسن اراکی در این مراسم با توصیف علامه طباطبایی به عنوان یکی از مردان الهی، بر ویژگی‌های برجسته ایشان از جمله تواضع، خضوع و بی‌ادعایی تأکید کرد. وی با اشاره به ضرورت روایتگری از زندگی بزرگان دینی برای تربیت جامعه، افزود: زندگی این شخصیت‌ها سرشار از درس‌ها و نکته‌هایی است که می‌توان از آنها روایت‌های آموزنده برای آگاهی‌بخشی به مردم استخراج کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تمجید از رویکرد کتاب عیسای مأیوس، پرداختن به زندگی بزرگان از طریق ادبیات داستانی را اقدامی ارزشمند دانست. وی با اشاره به بهره‌گیری از تمثیل در قرآن کریم، خاطرنشان کرد که روایت داستانی می‌تواند ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه عالمان بزرگ را برای مخاطبان ملموس‌تر و جذاب‌تر کند.

کتاب عیسای مأیوس نوشته میثم امیری، با الهام از توصیه‌های معنوی استاد علامه، آیت‌الله سید علی قاضی، تلاش می‌کند تا از طریق روایت داستانی، مخاطب را با ابعاد انسانی و معنوی زندگی مفسر بزرگ قرآن آشنا کند.

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، صاحب تفسیر ارزشمند المیزان، در سال ۱۲۸۱ در تبریز متولد شد و در ۲۴ آبان سال ۱۳۶۰ دار فانی را وداع گفت. پیکر این عالم برجسته در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شده است.