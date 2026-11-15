کاروان نماز آموزش‌وپرورش، با حضور در دبیرستان دخترانه نفیسه، نماز جماعت را با حضور دانش‌آموزان اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماز وحدت دانش آموزی به امامت حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه آبادان و با حضور دانش آموزان در دبیرستان دخترانه نفیسه آبادان اقامه شد.

امام جمعه آبادان در این آیین معنوی نماز را نماد بندگی و ارتباط نزدیک انسان با خداوند دانست و بر اهمیت تربیت نسل جوان بر پایه آموزه‌های دینی تأکید کرد.

حجت الاسلام غبیشاوی گفت: دعوت و تشویق دانش آموزان به امر نماز باید در دستور کار مدیران مدارس قرار داشته باشد.

این برنامه باهدف تقویت ارزش‌های دینی و ترویج فرهنگ نماز میان جوانان و نوجوانان و در راستای اجرای طرح هفتگی کاروان نماز آموزش‌وپرورش برگزار شد.