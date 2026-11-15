رئیس پلیس فتا استان البرز از شگرد تازه کلاهبرداران در پوشش پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: مجرمان با جعل عنوان پلیس فتا، تبلیغات وام در شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده، اطلاعات هویتی و بانکی شهروندان را سرقت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، سرهنگ جلیلیان در برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان ، با اشاره به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در پوشش پرداخت وام اظهار کرد: برخی صفحات و کانال‌های جعلی با استفاده از عبارت‌هایی مانند «دارای مجوز پلیس فتا» و «تحت نظارت پلیس فتا» تلاش می‌کنند اعتماد متقاضیان تسهیلات را جلب و آن‌ها را به پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی ترغیب کنند.

وی تأکید کرد: پلیس فتا هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت صفحات و کانال‌های تبلیغاتی پرداخت وام صادر نمی‌کند و ادعای تأیید یا نظارت این پلیس بر چنین فعالیت‌هایی صحت ندارد.

رئیس پلیس فتا البرز با اشاره به شناسایی و دستگیری فردی که با جعل نام و عنوان شخصی وی در اینستاگرام اقدام به فریب شهروندان می‌کرد، افزود: این متهم در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ جلیلیان یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری را ارسال پیامک‌های حاوی لینک‌های جعلی دانست و هشدار داد: ورود به این لینک‌ها می‌تواند زمینه سرقت اطلاعات تلفن همراه و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی افراد را فراهم کند.

وی دریافت مبالغی با عناوین تشکیل پرونده، افتتاح حساب و بیمه را از دیگر روش‌های فریب متقاضیان وام عنوان کرد و گفت: در این شیوه، کلاهبرداران پیش از ارائه هرگونه تسهیلات، از افراد پول دریافت می‌کنند و پس از آن ارتباط خود را قطع می‌کنند.

رئیس پلیس فتا البرز همچنین درباره سوءاستفاده از مدارک هویتی و سیم‌کارت شهروندان هشدار داد و افزود: برخی مجرمان با وعده افزایش اعتبار بانکی و بالا بردن گردش حساب، افراد را به دریافت سیم‌کارت و واگذاری آن ترغیب می‌کنند؛ سپس با استفاده از اطلاعات هویتی و امضای الکترونیک، بدون اطلاع صاحبان مدارک به نام آن‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند یا آنان را ضامن وام دیگران قرار می‌دهند.

سرهنگ جلیلیان از شهروندان خواست برای پیشگیری از گرفتار شدن در این شگردها، از پرداخت وجه به صفحات ناشناس، کلیک روی لینک‌های پیامکی مشکوک و ارسال تصویر مدارک هویتی و اطلاعات بانکی برای افراد غیرمطمئن خودداری کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان تسهیلات باید پیش از ارائه اطلاعات یا پرداخت هرگونه وجه، اعتبار مؤسسه و قانونی بودن فرایند پرداخت وام را از طریق مراجع رسمی بررسی کنند و سیم‌کارت و اطلاعات هویتی خود را نیز در اختیار دیگران قرار ندهند.