به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تشریح وضعیت شناسایی و درمان بیماران دیابتی در مناطق تحت پوشش این دانشگاه گفت: شناسایی بیماران از طریق نظام پزشک خانواده و مراکز بهداشتی در سطح یک مراقبت انجام می‌شود و افرادی که نیازمند خدمات تخصصی باشند، به سطوح بالاتر درمان ارجاع داده می‌شوند.

امین نیاکان افزود: در سطح دوم مراقبت، متخصصان داخلی خدمات تشخیصی و درمانی ارائه می‌کنند و در صورت نیاز، بیماران برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به کلینیک‌های سطح سه و متخصصان فوق‌تخصص غدد ارجاع می‌شوند.

او با اشاره به وجود ۶۰ مرکز دیابت سطح دو و سه در مناطق تحت پوشش این دانشگاه بیان کرد: از این تعداد، ۳۰ مرکز در شهر شیراز فعالیت دارند و ۱۳ کلینیک نیز در سطح سه و با حضور فوق‌تخصص غدد به بیماران خدمات ارائه می‌کنند.

نیاکان ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نظر تعداد مراکز دیابت سطح دو و سه، رتبه نخست کشوری را دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به روند افزایشی ابتلا به دیابت گفت: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد شمار بیماران دیابتی نسبت به سال گذشته حدود پنج تا ۱۰ درصد افزایش داشته است، هرچند برای مقایسه دقیق باید آمار‌های دوره‌ای با جامعه آماری یکسان بررسی شود.

نیکان اضافه کرد: آمار‌های اعلام‌شده مربوط به جمعیت تحت پوشش این دانشگاه است و نباید به‌عنوان آمار کل استان فارس در نظر گرفته شود؛ چراکه شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی جهرم، فسا و دیگر دانشگاه‌های مستقل استان در این آمار لحاظ نشده‌اند.

ابوالفضل درانی‌نژاد مدیر اداره امور بیماران خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با تشریح خدمات ارائه‌شده به بیماران دیابتی در فارس گفت: از مجموع ۳۹۹ هزار بیمار دیابتی برآوردشده در جمعیت بالای ۲۵ سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حدود ۲۵۲ هزار نفر شناسایی شده و خدمات درمانی و مراقبتی دریافت می‌کنند.

او با اشاره به ساختار خدمات‌رسانی در کلینیک‌های دیابت افزود: مراقبت از بیماران در این مراکز با مشارکت متخصصان داخلی، فوق‌تخصص غدد، متخصصان چشم و فوق‌تخصص‌های کلیه انجام می‌شود تا علاوه بر کنترل بیماری، عوارض احتمالی دیابت نیز به‌موقع شناسایی شود.

مدیر اداره امور بیماران خاص و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: مشاوره‌های تغذیه و روان‌شناسی نیز از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده برای بیماران دیابتی است که در کنار درمان دارویی و مراقبت‌های تخصصی به ارتقای کیفیت زندگی آنان کمک می‌کند.

درانی‌نژاد با اشاره به اهمیت شناسایی افراد در مرحله پیش‌دیابت بیان کرد: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه در گروه پیش‌دیابتی قرار دارند که هنوز به مرحله ابتلای قطعی به دیابت نرسیده‌اند و اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و رعایت سبک زندگی سالم از محور‌های اصلی مراقبت از این افراد است.

او بیان کرد: شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر و پیگیری مستمر وضعیت سلامت آنها می‌تواند در پیشگیری از تبدیل پیش‌دیابت به دیابت و کاهش بار بیماری در آینده نقش مؤثری داشته باشد.