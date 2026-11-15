به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر سید کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت، به مسئولان اجرایی درباره آشفتگی و بی‌نظمی در بدنه راهداری کشور و اینکه چرا بسیاری از پروژه‌های این حوزه به‌صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند و کسی پاسخگوی این میزان هدررفت سرمایه کشور نیست. همچنین این نماینده تاکید کرد: بودجه‌ای که در این پروژه‌ها متوقف و حبس شده، از جیب مردم و مسیر توسعه کشور خارج شده است و همچنان شاهد هدررفت منافع ملی در پی بلاتکلیفی پروژه‌ها هستیم. تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام رهاشده، نمادی از شکست در مدیریت اجرایی است.

- تذکر مجدد سید کریم معصومی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص فرسودگی آسفالت، نبود بهسازی محور‌های اصلی و فقدان استاندارد‌های ایمنی در بسیاری از نقاط استان گیلان، به‌ویژه در شهرستان‌های فومن و شفت و همچنین تبعیض در توزیع اعتبارات حوزه راهداری.



- تذکر سید کریم معصومی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت حمایت از بازنشستگان، بیکاران و اقشار ضعیف جامعه و احداث درمانگاه در شهرستان شفت.

- تذکر سید کریم معصومی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وضعیت نامطلوب آنتن‌دهی تلفن همراه، کیفیت خدمات اینترنت، ضعف شدید پوشش شبکه و افت محسوس کیفیت اینترنت در شهرستان‌های فومن و شفت.

- تذکر فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ، به وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم و نمایندگان مردم، رسیدگی به وضعیت ورزش استان‌ها، فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی و توجه و اقدام برای حل مشکلات جوانان.

- تذکر محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام، به وزیر کشور در خصوص ضرورت ارتقای بخش سنگر به شهرستان.

- تذکر مجید داوری، نماینده مردم دشت‌آزادگان و هویزه، به وزیر امور خارجه در خصوص لزوم اجرای دیپلماسی آبی با هدف تأمین حقابه هورالعظیم.

- تذکر مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت بازنگری در حذف یارانه نان.

- تذکر غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضرورت اجرای عملیات زیرساختی شهرک صنعتی شهید سلیمانی.

- تذکر سید محمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز، به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری.

- تذکر بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس، به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تعیین تکلیف سد آرماتان.

- تذکر عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان، به رئیس‌جمهور در خصوص لزوم بازنگری در تصمیم آزادسازی قیمت نان.