معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز برداشت سیب درختی از ۴ هزار و ۸۳ هکتار باغ در استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۹۸ هزار و ۹۵۰ تن سیب درختی در استان تولید شود.

پیش‌بینی تولید نزدیک به ۱۰۰ هزار تن سیب درختی در چهارمحال و بختیاری

پیش‌بینی تولید نزدیک به ۱۰۰ هزار تن سیب درختی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،؛ روح‌الله سعیدی با اشاره به آغاز فصل برداشت سیب درختی در استان گفت: عملیات برداشت این محصول از باغات مناطق مختلف استان آغاز شده و با توجه به شرایط اقلیمی و زمان رسیدگی ارقام مختلف، برداشت تا اوایل آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سیب‌های قرمز و زرد از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در باغات استان هستند که به دلیل شرایط آب‌وهوایی و ظرفیت‌های باغداری مناطق مختلف، سهم قابل توجهی از تولیدات باغی چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مجموع سطح باغات سیب درختی استان ۴ هزار و ۸۸۳ هکتار است که از این میزان، ۴ هزار و ۴۹۸ هکتار بارور و ۳۸۵ هکتار شامل باغات غیربارور و نهال است.

سعیدی میزان تولید پیش‌بینی‌شده سیب درختی استان را ۹۸ هزار و ۹۵۰ تن اعلام کرد و افزود: میانگین عملکرد این محصول حدود ۲۲ تن در هکتار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پراکنش جغرافیایی باغات سیب تصریح کرد: شهرستان‌های بروجن و لردگان از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در چهارمحال و بختیاری هستند و سهم قابل توجهی از سطح زیر کشت و میزان تولید سیب استان را به خود اختصاص داده‌اند.