با اصلاح رویه و تأمین بار مالی اجرای قوانین حمایتی از سوی دولت، بیمه‌شدگان بدون نیاز به طرح دعوا یا اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، از حقوق و مزایای کامل مرخصی زایمان بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با پیگیری‌های دیوان عدالت اداری و پس از جلب همکاری و تأمین بار مالی اجرای قوانین حمایتی از سوی دولت، بیمه‌شدگان برای دریافت حقوق و مزایای کامل مرخصی زایمان دیگر نیازی به طرح شکایت در دیوان ندارند؛ اصلاح این رویه از ثبت سالانه نزدیک به دو هزار فقره شکایت در دیوان عدالت پیشگیری خواهد کرد.

در گذشته به دلیل وجود برخی چالش‌ها در عدم تأمین اعتبارات لازم به منظور اجرای تکلیف یادشده از سوی دولت، بیمه‌شدگان برای دریافت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی زایمان (۹ ماه برای زایمان‌های یک‌قلو و یک سال برای دوقلو و بیشتر) ناچار به طرح دعوا و شکایت در دیوان عدالت اداری می‌شدند.

با صدور دستور اداری مذکور و اصلاح رویه، از ثبت قریب به ۲ هزار فقره شکایت به‌طور سالانه از مجموع دعاوی مربوطه در دیوان عدالت اداری پیشگیری به عمل آمد و مشمولین این قانون بدون نیاز به طرح هیچ‌گونه دعوا یا اخذ رأی از دیوان، از حقوق و مزایای کامل در طول دوره مرخصی زایمان بهره‌مند می‌شوند.