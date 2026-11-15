نخستین پهپاد کاملاً خورشیدی کوچک و متوسط چین با موفقیت آزمایش شد، که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نسل جدید پهپاد‌های کم‌مصرف با قابلیت پرواز طولانی‌مدت باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، نخستین پهپاد کاملاً خورشیدی کوچک و متوسط چین با موفقیت آزمایش شد.

نخستین پهپاد کاملاً خورشیدی کوچک و متوسط چین، با موفقیت مراحل آزمایشی پرواز را پشت سر گذاشت؛ دستاوردی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه نسل جدید پهپاد‌های کم‌مصرف با قابلیت پرواز طولانی‌مدت شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این پهپاد با بهره‌گیری کامل از انرژی خورشیدی، قابلیت پرواز مداوم تا ۳۰ ساعت را دارد و می‌تواند تجهیزات مخابراتی و سامانه‌های سنجش از دور را حمل کند.

توانایی پرواز طولانی‌مدت و استفاده از انرژی پاک، این پهپاد را به گزینه‌ای مناسب برای مأموریت‌هایی از جمله پایش محیطی، جمع‌آوری داده‌های جغرافیایی، سنجش از دور و برقراری ارتباطات مخابراتی در مناطق دورافتاده تبدیل می‌کند.

توسعه این فناوری در چارچوب تلاش چین برای گسترش کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع پیشرفته و ارتقای توانمندی‌های فناورانه در حوزه هوانوردی بدون سرنشین ارزیابی می‌شود.