به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ذوالفقاری گفت: علی رغم درگیر شدن با موضوع جنگ و دیگر مسائل مربوطه، در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به کشف بیش از ۱۵۰ تن موادمخدر شدیم.

ذوالفقاری با اشاره به صدور فرمان ممنوعیت کشت موادمخدر در کشور افغانستان و تأثیر مثبت چندساله صدور این فرمان، گفت: طبق اطلاعات موجود مجددا کشت مواد مخدر در افغانستان به سرعت رو به افزایش است و گزارش اخیر سازمان ملل نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

وی به آسیب‌شناسی و مطالعات انجام شده در زمینه موادمخدر در سه دهه اخیر در کشورمان اشاره و گفت: ما در حوزه پیشگیری طرح تحول تهیه کردیم، زیرا به نظر ما مهمترین امر در امر مبارزه با موادمخدر مبحث پیشگیری است، همچنین در حوزه درمان اقدامات وسیعی انجام دادیم که اکنون آماده تصویب است.

ذوالفقاری ادامه داد: در طرح جدید معتادان را سطح‌بندی و پروتکل‌های مختلفی تدوین کرده‌ایم همچنین در زمینه کاهش آسیب اقدامات جدیدی صورت گرفته است و طرح احداث مراکز امید و زندگی را برای اسکان افراد بی‌سرپناه تدوین کرده‌ایم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اصلاحات قانون، گفت: بخش‌های مربوط به سیاست‌ها نیز در حال بازنگری است.