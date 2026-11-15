به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان سی‌وسومین جشنواره ملی هنر‌های تجسمی جوانان از شهریورماه در سراسر کشور منتشر شد و در مجموع ۱۷۲ نفر در این رویداد ثبت‌نام و مشارکت کردند گفت: ۶ هزار و ۴۲۶ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسی و ارزیابی آثار از سوی هیئت داوران، ۱۷۳ هنرمند برای حضور در این دوره انتخاب شدند.

تیموری با اشاره به جایگاه کرمانشاه در میان استان‌های مشارکت‌کننده خاطرنشان کرد: کرمانشاه از نظر تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه، در میان پنج استان برتر کشور قرار گرفت و پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس، با ارسال ۶۵ اثر جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

وی افزود: استان کرمانشاه در شمار هشت استانی قرار گرفت که بیشترین تعداد هنرمندان منتخب را در این دوره از جشنواره دارند.