به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، امروز یکشنبه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود که با توجه به فرونشینی هوا سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های بزرگ و مناطق صنعتی استان خواهد شد.

از اواخر وقت امروز با عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، شاهد بارش‌های پراکنده در برخی نقاط شمالی استان خواهیم بود و از بعدازظهر روز دوشنبه با تقویت این موج بارشی و پیرو هشدار سطح زرد صادر شده بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده شده و این ناپایداری‌های جوی به تناوب تا روز چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت، لذا در طی این مدت، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های کوهستانی استان دور از انتظار نخواهد بود.

از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۲+ و ۱۵+ در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۲- و بوکان با ۲۰+ به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و طبق الگو‌های دمایی تا اواسط هفته تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد.