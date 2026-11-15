همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دانش‌آموزان منطقه توکهور و هشت‌بندی با حضور در مراسم استقبال از پیکر مطهر دو شهید گمنام، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این مراسم فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان و جوان و یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدایی بود که برای دفاع از استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

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پیکر مطهر این دو شهید گمنام فردا، دوشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع در شهر هشت‌بندی، یکی در دهستان چراغ‌آباد و دیگری در روستای بندک به خاک سپرده خواهد شد.