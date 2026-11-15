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مستندهای «فر دانش»، «جامانده»، پویانمایی «شهر موشکی ۲» و فیلم «خانم پاتر»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فر دانش» امروز ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از شبکه چهار پخش میشود.
این مستند روایتی از زندگی دکتر محمد حاتمی از پژوهشگران برتر کشور در رشته مهندسی مکانیک است.
شبکه مستند «جامانده» را امروز ساعت ۱۵ پخش میکند.
وضعیت قاچاق حیوانات غیراهلی در ایران و جهان موضوع این فیلم است.
شبکه نهال «شهر موشکی ۲» را هر روز ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه پخش میکند.
این پویانمایی داستان دختری است که با کمک برادرانش برای دفاع از جزیره شان وسایل مختلفی را اختراع میکنند
«خانم پاتر» امروز ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم داستان زندگی یک نقاش و نویسنده کتابهای کودک و نوجوان است.