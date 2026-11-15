رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: معادن قاچاق‌کننده سوخت نیستند، بلکه مقصد قاچاق‌اند؛ دیگران اگر سوخت را قاچاق می‌کنند، آخر سر، این سوخت قاچاق سر از معادن در می‌آورد و در آن مصرف می‌شود نه اینکه گازوئیل از معدن به جای دیگری برود.

مهرداد اکبریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، درباره تامین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی افزود: موضوع سوخت چند ماه است که در کشور مطرح است و هشدار کمبود سوخت در معادن نیز از چند ماه پیش شروع شده که امیدوار بودیم شرایط بهتر شود، اما واقعیت این است که دولت برای تأمین سوخت مورد نیاز تولید صد درصدی معادن دچار مشکل است.

وی گفت: معادن برای استخراج خود یک برنامه تولیدی دارند و بر اساس آن، از اداره صمت استان خود درخواست سوخت می‌کنند، اگر این سوخت تأمین شود، همان حجم و میزانی (تناژی) که قول داده‌اند، تولید می‌کنند؛ اما وزارت صمت برخلاف سال‌های گذشته که به طور معمول این ارقام را تأیید می‌کرد، سوخت کمتری را برای معادن در نظر می‌گیرد؛ یعنی رقم را پایین می‌آورد.

*****رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: در واقع با کاهش میزان سوخت، معادن دیگر نمی‌توانند تولید واقعی خود را انجام دهند، مگر این‌که از جای دیگر با قیمت‌های بالاتری سوخت تهیه کنند که این کار نیز مشکلاتی به همراه دارد و غیرقانونی تلقی می‌شود. زیرا قیمت‌های سوخت (قاچاق) بسیار بالاست و تولید با سوخت قاچاق نیز خطر خودش را دارد هرچند که ممکن است بعضی معادن نیز حتی مجبور به این کار شوند، اما این کار درست و صحیح نیست.

وی گفت: از طرف دیگر، همین حجم سوختی که وزارت صمت تأیید کرده و به شرکت پخش و پالایش می‌رود، یک بار دیگر ممیزی می‌شود و در آن جا نیز میزان سوخت پایین‌تری را تأیید می‌کنند؛ یعنی میزان سوخت معادن در نهایت به اعدادی می‌رسد که شاید ۵۰ درصد میزان درخواست اولیه است. یعنی اگر همین میزان سوخت را نیز تأمین کنند، شما نمی‌توانید بیشتر از نصف برنامه تولید کنید. در حالی که همین عدد نیز وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، اجرایی و به موقع تحویل داده نمی‌شود.

اکبریان افزود: راهکار‌هایی مانند این‌که معادن برای خود مخزن درست کنند یا خودشان را برای نیمه دوم سال آماده کنند و ذخیره سوخت داشته باشند این نیز در عمل مشخص شد که شدنی نیست. زیرا خیلی از معادن یا نتوانستند آن مخازن را بسازند یا ساختند و گازوئیلی نبود که در آن بریزند.

وی ادامه داد: دوم این‌که مگر این مخازن چقدر ظرفیت دارند، مگر چقدر می‌شود در این مخازن گازوئیل نگه داشت که یک معدن بتواند شش ماه از آن استفاده کند؛ بنابراین این راهکار از شرایط و زیرساخت و توان معادن، بویژه معادن کوچک و متوسط، به طور قطع خارج است و این پیشنهاد نیز خیلی پیشنهاد پخته‌ای نبود. حتی سوخت آنهایی هم که این کار را کرده بودند، تأمین نشد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه ما به طور قطع برای تامین سوخت معادن مشکل داریم گفت: انتظاری که ما از بخش حاکمیت (دولت)، بویژه از شرکت نفت داریم، این است که یک اولویت‌بندی برای سوخت انجام شود.

وی افزود: در برخی موارد ممکن است ۱۰۰ لیتر یا ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل از جای دیگری قطع کنند و به معدن یا به یک واحد تولیدی اختصاص بدهند، اما آن واحد تولیدی با همان هزار لیتر گازوئیلی که دریافت می‌کند، اشتغال و تولید ایجاد می‌کند و یا منفعتی بسیار بزرگ‌تر از کاری که این گازوئیل در جای دیگر انجام دهد، می‌تواند ایجاد می‌کند.

اکبریان گفت: اکنون تداوم فعالیت بخش معدن ما از چند جنبه مهم است؛ از یک طرف به عنوان یک واحد اشتغال‌زاست، اگر گازوئیل نداشته باشند تعطیل می‌شوند و عده‌ای بیکار خواهند شد. بخش دوم این است که معادن ما در اکثر موارد بالادست یک سری صنایع‌اند و بدون فعالیت معادن، آن صنایع نیز اگر ماده خام نداشته باشند، تعطیل می‌شوند و کارخانه‌جات هم کار نمی‌کنند.

وی افزود: بنابراین وقتی یک معدن سنگ‌آهن کار می‌کند، چند کارخانه به‌عنوان پایین‌دست آن مانند کنسانتره سازها، گندله سازها، آهن‌اسفنجی‌ها، شمش سازها، نوردها، پروفیلی‌ها و ذوب‌آهن فعالیت می‌کنند.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: پس یکی از بهترین جا‌هایی که می‌توانیم براساس امتیاز به آن گازوئیل اختصاص بدهیم، همین بخش معادن است، به شرطی که مدیریت درستی انجام شود.

وی افزود:البته با اختصاص گازوئیل مورد نیاز به معادن، نگرانی دولت در بحث قاچاق گازوئیل برطرف می‌شود و می‌توان جلوی آن را گرفت. زیرا بار‌ها به دولت در این خصوص توضیح دادیم که معادن قاچاق‌کننده سوخت نیستند، بلکه معادن مقصد قاچاق‌اند؛ یعنی اگر دیگران سوخت را قاچاق می‌کنند، آخر سر این سوخت قاچاق را تحویل معادن می‌دهند. در واقع معادن جای است که گازوئیل قاچاق در آن مصرف می‌شود نه اینکه گازوئیل از معدن به جای دیگر برود.

اکبریان گفت: دولت بیشتر باید نگران این باشد که کدام واحد‌ها و کجا‌ها سوخت می‌گیرند، اما سوخت را مصرف نمی‌کنند و یا به‌موقع و درست مصرف نمی‌کنند. به طور قطع معادن از این موضوع کاملاً جدا هستند و مصرف‌کننده سوخت‌اند. یکی از بهترین جا‌هایی که می‌شود گازوئیل را مصرف کرد و با آن هم اشتغال ایجاد کرد، هم ماده خام تولید کرد و هم یک گردش سرمایه راه انداخت، معادن هستند، بویژه معادنی که در قالب زنجیره‌های تولید فعالیت می‌کنند.