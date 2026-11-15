شش کتابخانه سیار در استان البرز با پوشش ده‌ها منطقه، خدمات امانت کتاب و برنامه‌های فرهنگی را به شهروندان ارائه می‌کنند؛ ظرفیتی که البرز را در شمار سه استان برتر کشور از نظر تعداد کتابخانه‌های سیار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، کاظم قاسمی، معاون مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان در برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان گفت: البرز از نظر تعداد کتابخانه‌های سیار در جایگاه سه استان برتر کشور قرار دارد و هر یک از این ناوگان‌ها به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ منطقه را پوشش می‌دهند.

وی افزود: کتابخانه‌های سیار روزانه در یک یا دو نقطه مستقر می‌شوند و با برنامه زمان‌بندی مشخص، خدمات خود را به‌صورت مستمر در اختیار ساکنان مناطق تحت پوشش قرار می‌دهند.

قاسمی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب در استان اظهار کرد: با همکاری استانداری، مناطق هدف و کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند تا علاوه بر امانت کتاب، فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی نیز در این مناطق اجرا شود.

وی همچنین از اجرای برنامه «هفت شهر، هفت کتاب» خبر داد و گفت: در قالب این طرح، نویسندگان برجسته کشور در هفت شهرستان البرز حضور پیدا می‌کنند و با اعضای کتابخانه‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، دیدار و گفت‌وگو خواهند داشت.

معاون مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی البرز در ادامه از راه‌اندازی پویش «اهدانش» برای جلب مشارکت مردم در تأمین نیازهای کتابخانه‌ها خبر داد و افزود: شهروندان می‌توانند کتاب، تجهیزات و کمک‌های نقدی خود را از طریق سامانه مربوط اهدا کنند. امکان ثبت درخواست و مراجعه کارکنان کتابخانه برای دریافت اقلام اهدایی از محل شهروندان نیز فراهم شده است.

به گفته قاسمی، در پویش «هم‌کنکوری» نیز کتاب‌های کمک‌آموزشی داوطلبان پذیرفته‌شده در کنکور جمع‌آوری و پس از ساماندهی، در اختیار متقاضیان سال‌های آینده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به خدمات غیرحضوری کتابخانه‌ها گفت: طرح «پیک کتاب» با هدف دسترسی سالمندان، افراد دارای معلولیت و کسانی که امکان مراجعه حضوری ندارند، اجرا می‌شود. در این طرح متقاضیان می‌توانند کتاب موردنظر خود را تلفنی سفارش دهند و آن را در منزل تحویل بگیرند. کتاب نیز پس از دو هفته دریافت می‌شود. در کرج، کتابخانه علامه حلی مسئول ارائه این خدمت است.

قاسمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، کتاب «حکایتی از یک کل منسجم» نوشته پونه مقیمی را با موضوع خودشناسی و روابط انسانی و کتاب «پیوند دو دریا» نوشته محمدعلی دهقانی را با محوریت پیوند حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) برای نوجوانان معرفی کرد.

گسترش کتابخانه‌های سیار، توسعه اهدای کتاب و ارائه خدمات در محل، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کاهش محدودیت دسترسی به منابع مطالعاتی و افزایش فرصت کتابخوانی در مناطق مختلف استان البرز دنبال می‌شود.