به همت گروه جهادی انصارالزهرا (س) شهرستان اردل بیست هفتمین مرحله از کمک‌های مردمی برای ارسال به جبهه‌های جنوب کشور انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیش از ۲۰۰ نفر خواهر بسیجی در دو بخش مرکزی و میانکوه شهرستان اردل در این اقدام فرهنگی مشارکت داشتند.

مردم شهرستان اردل در ماه‌های اخیر در مراحل متعددی، از جمله پویش‌های با میدان و لبیک یا امام مشارکت‌های گسترده‌ای در جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای جبهه‌های جنوب کشور داشتند.

سرهنگ نادعلی پور فرمانده سپاه ناحیه شهرستان اردل گفت: از ابتدای جنگ‌های دوازده روزه و جنگ رمضان بیش از ۲۰ هزار بسته و اقلام کمکی توسط این گروه‌های جهادی، مردمی و پایگاه‌های مقاومت بسیج در شهرستان اردل جهت پشتیبانی از رزمندگان جبهه‌های جنوب کشور تهیه، بسته بندی و ارسال شد.