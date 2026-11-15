رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: شمار کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه زیر پوشش برنامه حمایتی در استان، از سه هزار نفر به ۱۰ هزار نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مهرداد شریفی رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: از مهمترین مداخلات برای پیشگیری از سوءتغذیه در گروه‌های آسیب پذیر تغذیه‌ای، توانمند سازی خانوار با اجرای طرح‌های اشتغال زایی و کمک به افزایش درآمد خانوار، آموزش تغذیه به منظور استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و در دسترس به ویژه آموزش و توانمند سازی زنان و هم چنین کمک‌های غذایی است که با جلب همکاری بخش‌های مختلف توسعه باید به مورد اجرا گذاشته شود.

او افزود: حمایت تغذیه‌ای از کودکان که به دلیل مشکلات مالی دچار سوء تغذیه شده‌اند از طریق تامین و توزیع سبد غذایی استاندارد برای تامین نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان و بهبود وضعیت تغذیه، رشد و تکامل آنان ضروری است.

شریفی ادامه داد: اجرای برنامه بهبود تغذیه در سرا‌های سالمندان با هدف ارتقای دانش تخصصی پرسنل و بهبود سطح خدمات ارائه‌شده به سالمندان، از طریق انجام بازدید‌های دوره‌ای کارشناسان تغذیه، برگزاری دوره‌های آموزشی برای سالمندان مقیم و پرسنل آشپزخانه و همچنین آموزش مراقبین سلامت، همراه با برگزاری جلسات هماهنگی و بین‌بخشی با اداره کل بهزیستی جهت یکپارچه‌سازی فرآیند‌ها و ارتقای شاخص‌های سلامت انجام شد.