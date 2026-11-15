به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در دیدار با امام جمعه موقت شهرری، مسئول آموزش و توانمندسازی شبکه گفتمان سازان انقلاب اسلامی قرارگاه بقیه الله (عج) و جمعی از فعالان برگزاری تجمعات شبانه بر استمرار حضور در جبهه اثرگذار خیابان تاکید کرد و گفت: شب‌های روشن خیابان‌ها و میادین ایرانشهر دویست و شصتمین رویداد خود را برگزار کرد.

اسدالله جولایی ادامه داد: تداوم تجمعات در کنار ابعاد مختلف خود در حوزه دفاعی و معنوی، کارکرد‌های قابل‌توجهی در جامعه ایران داشته است که یکی از این کارکرد‌های متعدد، احیای امر اجتماعی کمک به همنوع و اهتمام ملت برای مساعدت از مستمندان است.

جولایی اظهار کرد: تجمعات شبانه یکی از ابداعات ایرانی است که جامعه مقاوم و مقتدر برای ایجاد وفاق و همدلی در قالبی متفاوت به آن روی آورد. امروز ما در کف خیابان‌ها فقط مانور اقتدار مشاهده نمی‌کنیم و یک بسیج عمومی برای رصد دقیق احوالات هموطنان را می‌بینیم که در قالب تجمعات شبانه کمک شایانی به رفع معضلات در جامعه داشته‌اند.

رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور افزود: ایرانی‌ها در قالب حضور در خیابان‌ها و استان‌ها با حمایت نقدی برای استخلاص دربندان محکوم به جرایم غیرعمد در ایام خاصی از تاریخ این سرزمین شگفتی‌ساز شدند.

جولایی افزود: در استان‌هایی، چون تهران، خراسان‌رضوی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و ... به همت نمایندگی‌های ستاد مردمی دیه، علاقه‌مندان با دایر کردن غرفه اختصاصی یا قرار دادن صندوق یا کارت‌خوان‌ها به آزادی زندانیان کمک می‌کنند.

جولایی یادآور شد: ستاد مردمی دیه به عنوان متولی اصلی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همواره با اتکاء به همین برکات نوع‌دوستانه و با اهتمام به ماهیت غیردولتی خود سعی داشته و دارد از هر فرصت و مناسبت تقویمی برای کاهش جمعیت بیش از بیست هزار زندانی جرایم غیرعمد استفاده نموده و با جذب حداکثری کمک‌های نقدی اتفاقات بزرگ و مبارکی را رقم زند.

جولایی تصریح کرد: آزادی یک زندانی غیرعمد در استان قم با نذر والدین شهید دانش‌آموز «احسان قاسمی» موید همین امر است، برپایی پویش «رهایی زندانی به تاسی از آقای شهید ایران» برای بازماندگان پیاده‌روی اربعین گواه همین واقعیت است یا گره‌گشایی و ایثار ماندگار خانواده شهید «محمد ساریخانی» در آزادی یک زندانی بدهکار مالی تحت حمایت ستاد دیه استان فارس متذکر همین حقیقت آشکار است.