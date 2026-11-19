کم‌عرض بودن جاده دسترسی به روستای بابک بیله‌سوار، سال‌هاست یکی از مشکلات اصلی مردم این روستا است.دشواری تردد خودروها، خطر تصادفات را افزایش داده و ضرورت تعریض و ایمن‌سازی این محور را دوچندان کرده؛ مطالبه‌ای که همچنان چشم‌انتظار توجه مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کم‌عرض بودن جاده دسترسی به روستای بابک بیله‌سوار، سال‌هاست یکی از مشکلات اصلی مردم این روستا است.دشواری تردد خودروها، خطر تصادفات را افزایش داده و ضرورت تعریض و ایمن‌سازی این محور را دوچندان کرده؛ مطالبه‌ای که همچنان چشم‌انتظار توجه مسئولان است.