به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دومین نمایشگاه گروهی آثار هنری مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با عنوان «هنر مهندس ۲»، با حضور پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان و جمعی از علاقه‌مندان، در مجتمع فرهنگی‌هنری ارومیه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه بیش از ۱۷۰ اثر هنری در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، کالیگرافی، عکاسی، دست‌سازه، طراحی و سایر شاخه‌های هنری، از سوی ۸۰ نفر از مهندسان هنرمند استان به نمایش گذاشته شده است.

دومین نمایشگاه «هنر مهندس ۲» تا ۲۷ آبان‌ماه در مجتمع فرهنگی‌هنری ارومیه دایر است و مراسم اختتامیه آن روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.