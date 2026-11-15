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دومین نمایشگاه گروهی آثار هنری مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی با عنوان «هنر مهندس ۲»، در ارومیه دایر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دومین نمایشگاه گروهی آثار هنری مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با عنوان «هنر مهندس ۲»، با حضور پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان و جمعی از علاقهمندان، در مجتمع فرهنگیهنری ارومیه آغاز به کار کرد.
در این نمایشگاه بیش از ۱۷۰ اثر هنری در رشتههای نقاشی، خوشنویسی، کالیگرافی، عکاسی، دستسازه، طراحی و سایر شاخههای هنری، از سوی ۸۰ نفر از مهندسان هنرمند استان به نمایش گذاشته شده است.
دومین نمایشگاه «هنر مهندس ۲» تا ۲۷ آبانماه در مجتمع فرهنگیهنری ارومیه دایر است و مراسم اختتامیه آن روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.