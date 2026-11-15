به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد:شاخص هوای شهر تبریز هم اکنون (۱۱:۳۰ دقیقه) براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۱۵ و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر همین اساس شاخص کیفی هوای تبریز (میانگین ۲۴ ساعته گذشته) از ۱۱ صبح دیروز تا ۱۱ صبح امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۱۶ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

در وضعیتی که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.