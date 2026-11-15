به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار حجت‌الله سالاری افزود: برای تهیه بسته‌های کمک معیشتی بیش از۵۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: هر بسته معیشتی شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، حبوبات، شکر و قند است.

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فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز افزود: خدمت به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و خانواده‌های آسیب‌پذیر، ادامه راه شهیدان و ایثارگران است و سپاه در کنار سایر نهاد‌های خدمت‌گزار، از هیچ کوششی برای بهبود شرایط معیشتی آنان دریغ نخواهد کرد.