به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر رستم گفت: تصادف دو خودرو سواری پژوپارس در محور بابامیدان به یاسوج، پنج مصدوم و یک جان‌باخته برجای گذاشت.

میثم داودی گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف دوخودرو پژو‌پارس در کیلومتر ۱۷ محور بابامیدان _یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

داودی در ادامه بیان کرد: این تصادف یک جانباخته و پنج مصدوم به همراه داشت، که نجاتگران مصدومان را با همکاری اورژانس به مرکز درمانی انتقال دادند.