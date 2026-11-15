مدیر جهاد کشاورزی ساری از انجام عملیات سنددار کردن یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان خبر داد.

سنددار شدن یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی ساری

سنددار شدن یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی ساری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از انجام عملیات سنددار کردن یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی این شهرستان در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

سید اسماعیل علوی گفت: در ادامه اجرای این قانون و در چارچوب تبصره ۳ ماده ۱۰، عملیات نقشه‌برداری و تهیه نقشه اراضی کشاورزی و باغی در روستا‌های مشمول طرح، با حضور رئیس اداره امور اراضی و مشارکت شرکت مشاور نوآوران علوم مکانی در حال انجام است.

وی افزود: در این عملیات از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری، از جمله پهپاد و دستگاه‌های تخصصی پیشرفته استفاده می‌شود تا اطلاعات مکانی اراضی با دقت و سرعت بیشتری برداشت و مستندسازی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و باغی گفت: اجرای این طرح به تثبیت مالکیت بهره‌برداران، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی، پیشگیری از مشکلات حقوقی و شفاف‌سازی وضعیت مالکیت کمک می‌کند و زمینه مدیریت اصولی اراضی کشاورزی را فراهم می‌سازد.

علوی افزود: این مدیریت با همکاری اداره امور اراضی و مجموعه‌های تخصصی مرتبط، اجرای طرح را در روستا‌های مشمول با هدف تسهیل امور کشاورزان و صیانت از حقوق قانونی بهره‌برداران دنبال می‌کند.