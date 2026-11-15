

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به بازگشایی موزه مردم‌شناسی قلعه تاریخی فلک‌الافلاک گفت: این موزه پس از یک ماه تلاش اداره‌کل میراث فرهنگی و با هزینه ی پنج میلیارد تومان اعتبار، بار دیگر آماده میزبانی و پذیرایی از گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران است.

احسان کرم‌زاده با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای احیای ظرفیت‌های گردشگری قلعه فلک‌الافلاک پس از حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی در ۱۷ اسفند سال ۱۴۰۴ به مجموعه پادگان امام حسین(ع)، افزود: با تلاش مسئولان و همراهی دستگاه‌های اجرایی به ویژه فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آزادسازی حریم قلعه محقق شد و عملیات اجرایی برای جبران خسارات و ساماندهی این محدوده، در روزهای پایانی جنگ آغاز شد.

وی با اشاره به اجرای ۱۱ طرح فاخر در محدوده پیرامونی قلعه فلک‌الافلاک بیان کرد: این قلعه در برنامه ی عملیاتی چهارساله مدیریت ارشد استان به‌عنوان یکی از طرح های توسعه‌ای و پیشران لرستان مورد توجه قرار گرفته و احیای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبار بخش باستان‌شناسی قلعه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: تلاش می شود با تأمین اعتبار موردنیاز، این بخش هم برای روزهای نوروز در اختیار گردشگران و بازدیدکنندگان قرار گیرد.



