اکبر بهنام‌جو، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مجموعه‌های فناور و خیرین، خواستار استفاده از دستاورد‌های تکنولوژیک برای ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان شد.

تحول در آموزش و پرورش با تکیه بر دانش دانشگاه‌ها و توانمندی مجموعه‌های فناور

تحول در آموزش و پرورش با تکیه بر دانش دانشگاه‌ها و توانمندی مجموعه‌های فناور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهندس اکبر بهنام‌جو در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان، بر لزوم تعامل نزدیک میان مراکز پژوهشی و مجموعه‌های فناور با مدارس تأکید کرد.

استاندار قم با پیشنهاد ایجاد تیم‌های تخصصی مشترک، افزود: باید از امکانات و دانشِ شرکت‌های فناور و مراکز علمی برای پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی استفاده کرد. وی با اشاره به توانمندی‌های جهاد دانشگاهی در حوزه‌های نانو و زیست‌فناوری، بر ضرورت ایجاد ارتباط مستقیم میان این مراکز و پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی تأکید کرد.

بهنام‌جو همچنین با اشاره به نقش شرکت‌های فعال در حوزه نوآوری، خواستار استفاده از تجربیات این مجموعه‌ها برای حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی شد. وی تصریح کرد: استفاده از راهکار‌های فناورانه می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح دانش، هزینه‌های آموزشی را نیز مدیریت کند.

وی در پایان، بر ضرورت مشارکت خیرین و حمایت از زیرساخت‌های علمی و پژوهشی برای توسعه دانش‌آموزان نخبه تأکید کرد.